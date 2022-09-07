الرئيس السيسي: مصر رقم 1 في معالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية وأفريقيا الأكثر تضررا من الانبعاثات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وكان الموضوع البيئي على رأسها، مضيفا: "كنا منتبهين لهذا البعد وتحركنا فيه بشكل كبير جدا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أطلقنا من سنة ونصف قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو "حياة كريمة".. ورقم تم وضعه وقتها تقريبا 750 مليار جنيه قد يزداد إلى أرقام أكثر نتيجة الظروف التى يمر بها العالم.. والهدف أن يساهم فى تحسين حياة 60 مليون إنسان.. وبنتكلم عن مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة مياه.. وأقدر أقول لكم بمنتهي التواضع أن مصر ببرامجها اللى بتشتغل عليها فى تحسين معالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم 1 فى معالجة المياه، طبقا لمعايير الصحة العالمية.. برنامج وطنى ضخم جدا للاستفادة من كل نقطة مياه، ولا يترتب عليه أى تلوث فى البحيرات والبحر المتوسط".

وتابع الرئيس: "المرحلة الأولى ستنتهي هذا العام.. والثانية أول العام المقبل.. ثم المرحلة الثالثة والأخيرة لنصف سكان مصر".

وأكد أن القارة الأفريقية الأكثر تضررا من الانبعاثات وآثار التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في مسبباتها، معلقا: "محتاجين يبقا فيه رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية في هذا المجال".

وأضاف: "إن شاء الله فى إطار الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ نوفمبر القادم يأتى فى سياق عالمى يتسم بتحديات متعاقبة.. ودا الحقيقة يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لعدم التأثر بهذه الصعوبات على وتيرة التنفيذ ورؤيتنا المشتركة لمواجهة التغير المناخى".