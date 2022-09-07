الرئيس السيسي: نحتاج 800 مليار دولار سنويا بحلول 2050 لمواجهة تغير المناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، "اسمحولى في البداية ارحب بيكم جميعا ضيوف مصر الكرام وسعيد بوجودكم في المنتدى ،وارحب أيضا بكل المتحدثين اللى كانوا موضوعين وملهمين في تناول هذه القضية المهمة وهى قضية تغير المناخ، وأتصور إن المنتدي اللى اتعمل في سبتمبر السنة اللى فاتت يشكل قوة دفع متزايدة بشان الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر شرم الشيخ.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أيضا على الأهمية المتزايدة لقضية تغير المناخ التى ابتدت تبقا موجودة في وجدان العالم واقدر أقول انها على أولويات اجندة التنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، "الحقيقة المؤتمر أو المنتدي يؤكد على إن جهود التكيف مع آثار التغير المناخي تعاني نقص التمويل رغم الاتفاق على أن مجابهة التغير وتكلتفته أفضل كتير من التكلفة اللى هيعملها التغيير نفسه.. نحن نتكلم عن 800 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050".