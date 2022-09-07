جدة - نرمين السيد - اجتمعت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بديوان عام وزارة القوى العاملة، مع ممثلى المنظمة الدولية للهجرة، ومؤسسة تأهيل مشروع تام، لمناقشة دعم تدريب 100 عامل من قطاع التشييد والبناء لتأهيلهم للعمل فى الخارج، فضلا عن تطوير مركز تدريب من خلال المناهج والمعدات وتدريب المدربين.
جاء ذلك فى إطار مشروع "نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال إفريقيا"، بحضور أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى.
وجاء فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية قالت فى تصريح إن الاجتماع ناقش اختيار 3 مهن للتدريب عليها وهى التركيبات الكهربائية، والسباكة،و التبريد والتكييف، مشيرة الى أنه تم الاتفاق على تبادل المناهج التدريبية على تلك المهن بين الوزارة ومؤسسة لإعداد البرنامج التأهيلى المقترح.
ونوهت بأن التدريب سيتم فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالقاهرة والجيزة، بعد تحديد المهارات الأساسية المطلوب توافرها فى العامل قبل سفره.
يذكر أن شركة تأهيل هى شركة مصرية للتعليم الفنى والتدريب المهنى وأحد الشركات التابعة لشركة نهضة مصر وتعمل فى حوالى 174 تخصصا فى مجالات مختلفة.
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