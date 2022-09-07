عاجل- السيسى: مصر من أوائل الدول التى وضعت استراتيجية للمناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، أن مبادرة حياة كريمة التى تم إطلاقها فى مصر تهدف إلى تحسين حياة أكثر من 60 مليون إنسان.
وأوضح الرئيس السيسى أن مصر تعالج المياه معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة من كل نقطة، مشيرا كذلك إلى أن محطة بنبان فى أسوان أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
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