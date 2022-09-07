البابا تواضروس: الأنبا إيساك تميز بالصبر والحكمة

وشاركه إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى وعشرين من الآباء الأساقفة ووكيلى البطريركية بالقاهرة والإسكندرية ومجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، ورهبان من عدد من الأديرة القبطية، والآباء الكهنة من الإسكندرية والقاعرة وعدد من الإيبارشيات.
وقدم نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، الشكر باسم نيافة الأنبا باخوميوس لقداسة البابا تواضروس ولأعضاء المجمع المقدس، ولقيادات محافظتى الإسكندرية والبحيرة.
ومن جهته روى نيافة الأنبا باخوميوس -فى كلمة قصيرة- ذكرياته مع الأب الأسقف المتنيح حيث ترجع علاقتهما إلى منتصف القرن الماضى.
وألقى قداسة البابا، كلمة لخص خلالها حياة المتنيح الأنبا إيساك فى ثلاثة ملامح، هى:
1- صبورًا ومحتملًا: عاش بالصبر "بِصَبْرِكُمُ اقْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ" (لو 21: 19)، الصبر هو الفضيلة التى يقتنى بها الإنسان نفسه.
2- راهبًا تقيًّا: عاش الرهبنة كما ينبغى أن تكون وبكل تقوى.
3- مدبرًا حكيمًا: كانت له خبرات الشيوخ والكثير من الاختبارات الروحية.
واختتم مقدمًا التعزية باسم المجمع المقدس، لنيافة الأنبا باخوميوس ولنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان الذى ترهب فيه الأب الأسقف المتنيح، ولمجمعى رهبان الديرين ولمن تتلمذوا على نيافة الأنبا إيساك وعلى كتبه.
وتنيح نيافة الأنبا إيساك، الأسقف العام أمس عن عمر بلغ 85 سنة وحياة رهبانية امتدت لـ 59 عامًا، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس.
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