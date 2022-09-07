محافظ القاهرة: لن يسمح بالحفر نهائيا فى الشوارع بعد تطويرها

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسكرتير العام والمساعد، ورئيسى مجلسى إدارة شركتى المياه والصرف الصحى، ومسئولى الكهرباء والغاز والإتصالات ورؤساء الأحياء.

وشدد محافظ القاهرة -خلال اللقاء- على سرعة انتهاء شركات المرافق من إرسال خطتها السنوية للمحافظة للتنسيق مع الأحياء عند تنفيذ الخطة الاستثمارية بها، لعدم حفر الشوارع مرة أخرى بعد تطويرها، منوها بأن الشوارع التى سيجرى الانتهاء من تطويرها لن يسمح بالحفر فيها نهائيًا، إلا فى حالة الطوارئ، كحدوث كسر فى ماسورة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء بعمل فرق عمل وتوزيع المهام داخل الحى للانتهاء من المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية، ومتابعة أعمال النظافة والرصف والإنارة وإزالة الإشغالات، مع التنسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتطوير الشوارع والميادين.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء بضرورة استلام أعمال إعادة الشىء لأصله طبقا للمواصفات الفنية الموضوعة، والتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسؤول.

ولفت إلى ضرورة تخصيص لقاء أسبوعى للمواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها طبقًا للقانون وأن تكون مكاتبهم مفتوحة باستمرار لاستقبالهم، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتقديم الخدمات للمواطنين.