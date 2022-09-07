عاجل.. الرئيس السيسى: نحتاج 800 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، أهمية قضية المناخ فى فكر العالم، موضحا أن "مواجهة تغير المناخ على أولويات أجندة التنمية المستدامة". وأضاف "قضية المناخ تواجه نقصا فى التمويل، ونحتاج رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية فى مواجهة تغيرات المناخ". وأوضح الرئيس السيسى أن مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية للتنمية المستدامة.

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