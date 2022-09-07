لقاء وزيرة البيئة مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - تكثف مصر جهودها للعمل المناخي في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ السابع والعشرين للأمم المتحدة ، لا سيما في الاجتماعات التي عقدت في إندونيسيا وتشيلي الأسبوع الماضي ، حسب محمود بكر.

شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد المبعوث الوزاري ومنسقة مؤتمر المناخ COP27 للأمم المتحدة الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر في الاجتماع المشترك لوزراء البيئة والمناخ لمجموعة دول العشرين في بالي. إندونيسيا ، الأسبوع الماضي ، نيابة عن وزير الخارجية ، الرئيس المعين للمؤتمر.

ناقش المشاركون التحديات البيئية والمتعلقة بالمناخ الإقليمية والعالمية وتأثيرها على الدول النامية وحاولوا الوصول إلى توافق في الآراء بشأن التدابير اللازمة لمواجهتها.

وكان الاجتماع فرصة لتوليد الزخم نحو تنفيذ إجراءات جريئة وعاجلة للتصدي للتحديات العالمية المترابطة لتغير المناخ ، وتناقص التنوع البيولوجي ، والتلوث ، والتصحر وتدهور الأراضي ، وأنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة ، قال فؤاد.

وتصدرت ثلاثة مواضيع رئيسية جدول الأعمال: التعافي المستدام ، وتعزيز تدابير حماية البيئة البرية والبحرية ، وتعزيز التعاون في حشد الموارد لتسريع العمل البيئي والمناخي.

قال فؤاد إنه تمت مناقشة الحلول القائمة على الطبيعة لأنها أساسية للجهود الدولية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الرئيسية لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي ، مثل وكذلك الأمن الغذائي والمائي ، والاستجابة للكوارث الطبيعية ، وصحة الإنسان ، وخدمات النظام البيئي.

وشددت على أهمية مراعاة البعد الإنساني للمناخ والعمل البيئي ، وقبل كل شيء ، احتياجات المجتمعات المحلية والفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.

وقال فؤاد إن مصر على استعداد تام لاستضافة المشاركين في COP27 ، مؤكدا عزم مصر على المساعدة في تسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق تقدم على جميع المسارات التفاوضية.

ستشجع مصر المناقشات للتوصل إلى اتفاقيات فعالة بشأن آليات ضمان التقدم في الوصول إلى أهداف التكيف مع المناخ العالمية ، وتحقيق أهداف تمويل العمل المناخي الجديدة ، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من خلال تفعيل شبكة سانتياغو ، وهي شبكة تطوير. بطريقة عادلة وفعالة.

وحث فؤاد أعضاء مجموعة العشرين على الوفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر المناخ لعام 2015 بباريس من أجل تخصيص 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ للدول النامية.

وقالت إن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل للتكيف مع المناخ ، ودعت دول مجموعة العشرين إلى تطوير خطط تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية في جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره. وذكّرت المشاركين بأن أكثر من 80 في المائة من الانبعاثات الضارة تأتي من دول مجموعة العشرين نفسها.

التقى فؤاد ، على هامش اجتماع لجنة الخبراء المشتركة بين الوكالات (JECMM) ، مع جون كيري ، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ ، لبحث آفاق التعاون بين مصر والولايات المتحدة في سياق استعدادات مصر لاستضافة COP27.

وقال فؤاد إن الاجتماع تناول سبل دعم مصر من خلال منصة الاستثمار الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي ، والمعروفة باسم رابطة المياه والغذاء والطاقة (NWFE).

هذا هو برنامج وطني لتنفيذ المشاريع المحددة محليًا ، وأبرزها واحد يهدف إلى استبدال 17 محطة طاقة تعمل بالغاز بمحطات تعمل بالطاقة الشمسية أو تعمل بالرياح بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات.

يقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والعديد من الوكالات المانحة حاليًا بدراسة المشروع ، ومن المتوقع أن يكلف حوالي 10 مليارات دولار ، سيتم تمويل جزء منها بمنحة والباقي عن طريق القروض الميسرة واستثمارات القطاع الخاص.

وقال الوزير إنه سيتم الإعلان عن الاتفاقية الأمريكية المصرية والتمويل من الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين في مؤتمر شرم الشيخ.

تحدثت عن كيف تكمل مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة والغذاء والماء بعضها البعض. يمكن أن يكون مشروع محطة تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية فرصة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المحاصيل القادرة على التكيف مع آثار تغير المناخ ، على سبيل المثال.

كما تطرق اللقاء مع كيري إلى إمكانية وجود دور أمريكي في دعم المبادرة الزراعية التي ستطلقها مصر خلال المؤتمر ، وكذلك مخرجاتها المتوقعة ، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج التخفيف من آثار تغير المناخ الذي سيكون موضوع قرار. المعتمد في شرم الشيخ.

سيكون التخفيف من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ على رأس جدول أعمال المؤتمر ، والنتائج الواضحة هي جوهرية.

ورحب كيري بالمبادرات والاستعدادات المصرية للمؤتمر ، مؤكدا دعمه لجهود مصر لإنجاحه. وقال إن مصر من بين الدول التي تسلك الطريق الصحيح نحو التحول الأخضر الذي يعني المزيد من الوظائف الخضراء ، مضيفًا أنه يأمل في أن يتحد العالم لمواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ.

وأعرب عن اهتمامه بمشروع الطاقة الشمسية في مصر ، وإمكانية مساعدة الولايات المتحدة وتمويلها للمبادرة الزراعية المصرية التي سيتم الكشف عنها في المؤتمر.

تم تصميم NWFE من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات الفنية ذات الصلة وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنياً 2030.

والنتيجة هي مجموعة من البرامج والمشاريع التي ستدعم الربط بين الطاقة والمياه والغذاء.

وفي الوقت نفسه ، في كلمة عبر رابط الفيديو للجلسة الختامية للمنتدى الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حول تمويل العمل المناخي وانتقال الطاقة ، أكد محمود محيي الدين ، بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في مصر ، على الحاجة إلى توفير المناخ. سياسات العمل المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

استضافت شيلي الحدث وحضره السفير وائل أبو المجد بصفته الممثل الخاص للرئيس المصري في COP27.

وفي كلمته في المنتدى الإقليمي ، حث محيي الدين على التقيد الوثيق باتفاقية باريس للمناخ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لجعل الميزانيات الوطنية أكثر ملاءمة لأجندة العمل المناخي.

وأشاد بالمناقشات التي تجري خلال منتدى أمريكا اللاتينية ، والتي وصفها بأنها خطوة فعالة نحو شراكات مثمرة في تطوير وتنفيذ سياسات ومشاريع العمل المناخي القابلة للتطبيق والتي تشرك مدخلات العديد من الخبراء المتنوعين.

وقال إن هذه الجهود ستساعد على نجاح مؤتمر شرم الشيخ ، مشيرا إلى أن المنتديات الإقليمية في إفريقيا وآسيا اقترحت 39 مشروعا واعدا.

وحول مشاركة المؤسسات المالية الدولية في تمويل العمل المناخي ، شدد محيي الدين على ضرورة التركيز على فعالية التمويل والسرعة التي يصل بها إلى المستفيدين المستهدفين.

وحذر من استمرار الاعتماد على القروض كأداة تمويل ، قائلاً إن تاريخ أمريكا اللاتينية والعديد من اقتصادات العالم الثالث يشهد على المشكلات التي يمكن أن تنشأ بسبب القروض ، كما تم توضيحه بإسهاب من تداعيات كوفيد -19. الوباء والصراع في أوكرانيا.

وقال إن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في العمل المناخي ، وهو موضوع سيتم مناقشته بإسهاب في الأسابيع المقبلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

انعقد منتدى أمريكا اللاتينية في إطار مبادرة رائدة لتعبئة الاستثمارات للعمل المناخي. وهو واحد من خمسة اجتماعات إقليمية رئيسية ، كان أولها أفريقيًا وعُقد في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس.

وعقد المنتدى الثاني في بانكوك بمقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في 25 أغسطس. وتستضيف بيروت المنتدى الرابع للدول العربية يوم 15 سبتمبر في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، والخامس في جنيف في أكتوبر في مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا.

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