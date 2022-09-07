شكرى: سنتبنى مقاربة لمعالجة القصور فى التعامل مع قضية تغير المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 02:30 مساءً - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، يأتى بمشاركة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولى وبالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر أطراف تغير المناخ في شرم الشيخ، كدليل على الأهمية التي توليها مصر لقضية تغيير المناخ، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف دقيقة يمر بها العالم.

وأضاف "شكري" خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأزمة الجيوسياسية خلفت تحديات تتعلق بأسعار الطاقة والغذاء وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مشددا على أن الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف ستتبنى مقاربة واضحة تهدف لمعالجة الفجوات، وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية في التعامل مع تغير المناخ وتعزيز الثقة بين الأطراف بهدف تنفيذ اتفاق باريس بوتيرة متسارعة.