كيرى: العديد من التحديات تواجه العالم بسبب تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف كيرى، فى كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه حضر لقاءات منذ 1980 وكان له شرف التفاوض نيابة عن الولايات المتحدة، مؤكدا أنه يجب التركيز على قضية التغيرات المناخية والتركيز على العلم.

وأوضح كيرى: "نحن هنا بسبب العلم بسبب الرياضيات والفيزياء لأنها تصرخ فى وجوهنا لنتقبل المسؤولية حول الطرق التى نعيش بها".

وتابع: "ومن الأهمية بمكان أن نلتقى فى مصر فى شرم الشيخ فى مصر أم الدنيا خاصة مع ما تواجهه الدول بسبب أزمة تغير المناخ".