الأمم المتحدة: مستعدون لدعم مصر بشكل كامل فى تحديات المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضافت أمينة خلال انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF2022 فى العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك ضرورة ملحة لكى نتعاون معا لمواجهة مخاطر تغير المناخ.

وأشارت أمينة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب بزيادة تمويل الإجراءات الخاصة بالمناخ، وعلينا توطين الحلول الخاصة بمواجهة تغير المناخ وذلك فى إطار منظومة شاملة، وأكدت قائلة: "نحن على استعداد لدعم مصر بشكل كامل".

وأكدت ضرورة إعادة الثقة بين الدول والنظام الدولى وهى خطوة هامة من أجل الوفاء بالالتزامات المالية لـ 2025 فى أفريقيا، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى 100 مليار دولار حتى يتم الوفاء بالتزاماتنا حتى عام 2030.

ولفتت إلى وجود فجوة كبيرة قد تصل إلى 440 مليار دولار، لذا طالب الأمين العام للأمم المتحدة بزيادة التمويل للإجراءات الخاصة بالمناخ ودعوة الدول إلى تمويل التكيف ونحن بحاجة إلى خارطة طريق، وخاصة أننا على بعد أيام من قمة مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 المقرر عقده فى نوفمبر بشرم الشيخ.

ودعت إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات بشكل مباشر مع كل دولة لتلبية احتياجاتها وتوطين الحلول الخاصة بتغير المناخ فى ظل نظام شامل، معربة عن تقديرها للخطوات التى اتخذتها مصر للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات الخاصة بالصمود المناخى.

كما رحبت المسئولة الأممية بجهود وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط التى تسعى لحشد المجتمع الدولى، لافتة إلى أهمية الإسراع فى تنفيذ الخطوات الخاصة بالاستراتيجية 2050 الخاصة بالصمود المناخى، وذلك من خلال التنسيق الدولى.

وأكدت استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر بشكل كامل، مضيفة أنه يجب حماية وتقديم الخدمات البيئية المناسبة لحوض الكونغو والأماكن الأخرى، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى أن تصبح هيئات التمويل والبنوك قادرة على مواجهة هذه التحديات وبحاجة إلى زيادة التمويل الخاص بالتكيف، ويجب أن تتبنى فرص الاستثمار من خلال القطاع الخاص عبر العالم لبناء هذا الصمود.

وشددت على ضرورة أن تدعم بنوك التنمية التحول الأخضر فى الدول المختلفة، بحيث يجب أن يكون هناك انتقال ذو هيكلية لأن الدول النامية لا يمكن أن تتحمل النفقات للتحول الأخضر بسبب معاناة الكثير منها من الديون بعد جائحة كورونا وعدم الاستقرار الدولى، مشيرة إلى أن هناك 16 دولة أفريقية تعانى من أزمة الديون.

وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن الدول الأفريقية ملتزمة بدفع أكثر من 60 مليار دولار لسداد الديون، مطالبة المجتمع الدولى بمساعدة الدول الأفريقية فى سداد الديون والتكيف المناخى.

وقالت الدكتورة أمينة محمد، إن الدول الأفريقية تحتاج إلى استثمارات خاصة، وسوق يواجه هذه التحديات ويقدم التمويل اللازم للدول النامية، مؤكدة أن التمويل العادل سيساعد على إطلاق المليارات التى نحتاجها فى مجال استثمارات المناخ، مطالبة الشركاء فى القطاع الخاص بالقيام بدورهم.

وأكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة أن التنفيذ الفاعل يعتمد على التعاون بين الجميع لتخفيف ومجابهة الخسائر والأضرار التى سوف يتم مناقشتها فى الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتضمن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهى:

سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية فى قارة إفريقيا، الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخى، آليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، الطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخى المبتكر، واخيرا الاستثمار فى البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.

كما تضم أجندة فعاليات المنتدى 7 ورش عمل خلال أيام المنتدى، يضم اليوم الأول ورشتى عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخى، والأمن الغذائى والزراعة فى ظل التغيرات المناخية، فى حين يضم اليوم الثانى للمنتدى اربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، الاقتصاد الأخضر ومتطلبات سوق العمل، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية فى إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخى، مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ويضم اليوم الاخير للمنتدى واحدة عن التمكين الاقتصادى للمرأة فى أجندة العمل المناخى.

ومن المقرر أيضا أن تعقد 3 موائد مستديرة، اثنان منهما يستعرضان المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى" محور الارتباط بين المشروعات الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز التمويلات التنموية والفرص الاستثمارية فى المشروعات بهذه القطاعات الحيوية، وهو البرنامج الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع وزارة البيئة خلال يوليو الماضى، فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما تعقد مائدة مستديرة أخرى حول الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى لتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة فى ضوء الاستعدادات لقمة المناخ.