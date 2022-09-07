محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة وتطوير متفرعات طريق ترعه الزمر فى العمرانية

جدة - نرمين السيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للحالة العامة للمناطق المحيطة بالساحات والمحال والمطاعم الحضارية، التى جرى إنشاؤها أسفل محور الفريق كمال عامر، والتأكد من التزام المستفيدين من تلك البارتشن والساحات، بالحفاظ على حالة النظافة والشكل الحضارى بمحيط المنشأة التابعة له، ووضع صناديق القمامة لتسهيل عملية جمع المخلفات، فى ضوء حرص المحافظة على التوسع فى وضع الصناديق أمام المنشأت التجارية لعدم وصول المخلفات لنهر الطريق.





تكليفات المحافظ جاءت خلال تفقدة الساحات والمواقع الخدمية، أسفل محور الفريق كمال عامر، بشارع ترعة الزمر، بحى العمرانية، التى أشار خلالها المحافظ، إلى أنه من غير المقبول وجود أتربة أو مخلفات أو تدنى لحالة النظافة، بمحيط تلك الساحات والحفاظ على الشكل الحضارى اللائق لها.

وأوضح أنه جرى إنشاء ساحات انتظار للمركبات وجراجات ومواقع خدمية جديدة أسفل المحور أمام شوارع العدوى سليم والدكتور، لاستكمال المنظومة الحضارية التى بدأتها المحافظة، باستغلال المواقع أسفل الساحات لتلاشى إلقاء المخلفات بها لتعكس المظهر اللائق للطريق موجها رئيس حى العمرانية بضرورة المرور الدورى على الساحات بالكامل للتأكد من كفاءتها.

وكلف محافظ الجيزة، بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى لرفع كفاءة واستكمال تطوير متفرعات طريق ترعه الزمر بالعمرانية لخدمة الحركة المرورية بالقطاع بالكامل فى إطار التعاون المثمر بين المحافظة والجهاز.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال إنشاء مصعد كهربائى لكوبرى مشاه ترعة الزمر؛ للتسهيل على المواطنين عبور الطريق، مشيرا ان المحافظة انتهت من أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطريق من ميدان الحسنينة وحتى مطلع كوبرى العمرانية لتحسين حركه سير المركبات القادم والمتجه الى الكوبرى لتحقيق السيولة المرورية مؤكدا على استكمال اعمال التخطيط للطريق بالكامل.

وخلال جولته، كلف محافظ الجيزة مديرية الإسكان، بدراسة استغلال الساحات الكائنة، أسفل المحور بجوار مركز شباب المنيب لإنشاء مواقع خدمية.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مطلع الطريق الدائرى للقادم من الطريق الأبيض نطاق مركز ومدينة كرداسة، حيث أنه جار تمهيد الطريق ووضع طبقة الأساس تمهيدا للرصف والتجهيز، بالإضافة إلى معاينة نسبة تنفيذ توسعات الطريق الدائرى بقطاع المريوطية، التى وجه خلالها بإعادة الشئ إلى أصله بمسار الممشى عقب انتهاء المشروع.

ورافق المحافظ -خلال جولته- هند عبد الحليم، نائبة المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وسمير عويضة، رئيس حى العمرانية، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، ومحمد جمال، مدير إدارة التسويق وممثل من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومديرية الطرق وهيئة النظافة.