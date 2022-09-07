مدبولى: نأمل أن تكون قمة «COP27» فرصة لحشد التمويلات للمشروعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التى تشارك مع وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة فى "مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى" فى نسخته الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء: نلتقى اليوم فى مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تم تصميمها لتكون مدينة خضراء وذكية، وكل ما تم إنجازه حتى الآن فى هذه المدينة يأتى فى إطار المرحلة الأولى فقط، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه هنا خلال فترة لا تتخطى 6 سنوات هو إنجاز كبير، ونحن مستمرون فى استكمال هذه المدينة وفقا لما تم التخطيط له.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى ترتيبات استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأثنى رئيس الوزراء فى هذا السياق على الدعم المقدم من سكرتارية الأمم المتحدة للمساعدة فى ترتيبات الاستضافة، مضيفاً أنه بالرغم من كل الصعوبات والظروف الاستثنائية التى يواجهها العالم، نأمل أن تكون قمة المناخ المقبلة COP27 فرصة لحشد مزيد من التمويلات لدعم المشروعات الخضراء، والتى ستسهم فى التحول لمرحلة تنفيذ التعهدات التى خرجت عن قمة COP26 التى انعقدت فى "جلاسكو".

وأضاف مدبولى أن الحكومة المصرية تعمل من خلال جميع الوزارات المعنية على الانتهاء من الترتيبات اللازمة لاستضافة قمة COP27 وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل، مشيرا فى هذا الصدد إلى التوسع فى وسائل النقل الجماعى صديقة البيئة ويشمل ذلك السيارات الكهربائية، وكذلك السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فضلا عن محطات شحن السيارات الكهربائية.

وتابع رئيس الوزراء أنه يتابع بشكل دورى الأعمال التى تنفذها الوزارات والجهات المعنية بشأن الاستعداد لاستضافة القمة، وسيزور شرم الشيخ قريباً لمتابعة هذه الإجراءات على الأرض.

وذكر رئيس الوزراء: نتطلع لمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون ضمن القادة الدوليين الذين سيحضرون هذه القمة العالمية.

وأشار مدبولى إلى "المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتى تعرف باسم "نوفى NWFE"، كبرنامج وطنى للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائى الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة.

من ناحيتها، تقدمت أمينة محمد، بالشكر لرئيس الوزراء على هذا اللقاء، معربة عن إعجابها الشديد بما تم إنجازه فى العاصمة الإدارية من مبان حكومية وأحياء سكنية ومقار ثقافية، وفى مدة زمنية قصيرة. كما أشادت بما ذكره رئيس الوزراء بشأن إنشاء العاصمة لتكون مدينة خضراء ذكية.

وفيما يخص قمة المناخ، أوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن مصر تمثل القارة الأفريقية فى استضافتها لقمة COP 27، مؤكدة الدعم الكامل من الأمم المتحدة لمصر فى استضافتها لقمة المناخ المقبلة التى ستعقد فى شرم الشيخ.

كما أشادت بالتعاون الذى يتم مع الحكومة المصرية فى المجالات المختلفة، فى سبيل إنجاز أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وحرص الحكومة على توطين أهداف الخطة.

وفى هذا الصدد، أثنت السيدة أمينة محمد على المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكل ما تتضمنه من مستهدفات لتحسين حياة سكان المناطق الريفية، ورفع مستوى معيشتهم، مشيرة إلى ما تمثله هذه المبادرة من أهمية بالغة ليس فقط على المستوى المحلى المصرى، وإنما أيضاً فى السياق الأفريقى فى ظل حاجة القارة إلى مثل هذه المبادرات التنموية المهمة.