مقولتش المرأة غير ملزمة.. نهاد أبوالقمصان تكشف حقيقة ترند الرضاعة

جدة - نرمين السيد - وقالت نهاد أبوالقمصان -فى منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"- إنها وجدت نفسها ومن دون مقدمات تتصدره، واصفة الأمر بأنه ليس سيئا، وإن كان بحاجة إلى التأمل، فى كيفية بدايته ومن وراءه ولماذا وما الأثر الذى يتركه.

وأوضحت أنها لم تصرح أبدا أن المرأة غير ملزمة بالرضاعة، أو لابد أن تأخذ أجر رضاعة، لأنها على مدار أكثر من 30 عاما، تعمل وتدافع لدعم تعليم الفتيات وعمل السيدات، واستقلالهن المادى لتمكينهن من اتخاذ القرارات كافة المتعلقة بحياتهن بحرية، سواء فى الارتباط أو الزواج أو الإنجاب، أو العمل المهنى أو الوظيفى أو العمل العام أو المشاركة السياسية أو النقابية.

وفسرت نهاد أبوقمصان، بداية القصة، قائلة إنها فى حوار صحفى منذ 2017 بعد مقال كتبته لخصت فيه أنه فى مصر من يصر على استخدام النصوص الدينية وتأويلها بما ينتهك حقوق الإنسان ويرهب النساء، ويقوم بقراءة انتقائية وقص ولصق من الدين، اعتماد على عدم الوعى فيقدم أفكارا تضر المجتمع، وتبرر العنف مثل التعدد بلا قيد أو ضرب الزوجات، بل وشرح كيفية الضرب بالسواك، وهو أمر مرفوض تماما، ويبرر اغتصاب الزوجات والتحرش الجنسى بالفتيات، وهى بالتأكيد جرائم خطيرة.

وتابعت: وأكدت أيضا منهج الاجتزاء ووجود أحكام لا يتم ذكرها لمجرد أن فيها ذكر النساء ببعض الحقوق، من أول دفع المهر كشرط للزواج والإنفاق على النساء، حتى أجر الرضاعة، وهو ايضا (رأى لا أوافق عليه حتى لو كان هذا رأى الأئمة: الشافعى وابن حنبل وأبو حنيفة، وتعرضت للهجوم أنذاك لأننى ضد الائمة، وفمنست استورد أراء غربية!! وهى تهمة كلاسيكية مضحكة.

وعن المتسبب فى الترند الآن، قالت: الجهات الظلامية التى رحبت بما قالته دكتورة فى حفل تخرج الطبيبات، وكأنها تحرض على إهدار ثروة مصر التعليمية وتعاملت وكأنها بطل قومى لإخراج الشابات من سوق العمل وهدر ثروة مصر البشرية.

وواصلت: ورغم أن الدكتورة نفسها قالت إنه خطاب عفوى قديم، وتعجبت من إخراجه الآن، إلا أنهم كانوا يصرون على نشره وكأنها دعوة مقدسة، ولأننى دائما ما أواجه هؤلاء الظلاميين تم (فبركة) صورة لى عليها هذا المقولة المتخلفة والمفبركة (المرأة غير ملزمة بالرضاعة)، وهو اجتزاء من حوار طويل كنت أدين ما يقومون به من تدليس واجتزاء وقص ولزق.

وأوردت: بعدها فوجئت بشباب منهم حارس الجراج لمكتبى، يسألوننى فقمت بعمل فديو قلت ليس كلامى، وذكرت الآيات وآراء الأئمة (الشافعى وابن حنبل وأبو حنيفة)، فإذا باللجان الإلكترونية تشتم بوقاحة وعنف فى الأئمة، ثم انتبه القائم على هذه اللجان أنهم يسبون الأئمة الذين يدعون أنهم مرجعياتهم، وتغيرت التعليمات بتوجيه الشتائم لشخصى.

وعن السبب، لفتت إلى أنه ولأول مرة، امرأة حقوقية دارسة للقانون والشريعة، تواجة قضية الاجتزاء والتلفيق والإرهاب الفكرى، وترد على الأراء الظلامية بكشفهم وتوعية الناس عموما والنساء على وجه التحديد، فإذا بفريق يملأ الدنيا صياحا يطلب رد الأزهر، فجاء رده مؤكدا ما نقلته عن الأئمة، وليس رأيى، ولا أوافق عليه لكنه نقل.

واسترسلت: الأزهر قال (نعم يوجد أجر رضاعة للمطلقة، طبقا للإمام أبوحنيفة ولكن دعونا نتحدث فيما يجمع الأسرة ولا يفرقها)، وإن كنت أتمنى أن يكون رد الازهر، أن نعمل جميعا لما يجمع الأسرة على الأراء المسيئة، مثل تبرير الضرب والتحرش والإيذاء والتعدد وغيرها، لكن أن يأتى الأزهر متأخرا، خير أن يلتزم الصمت فى مواجهة الظلاميين.

وعن نتائج الترند، ذكرت: انقلب السحر على الساحر وهذه المناقشة كشفت من يريد إرهاب المجتمع باجتزاء الدين والقص واللصق، وأيضا بداية لحوار حقوقى راقٍ حول حقوق الإنسان، سواء رجل أو امرأة وبناء الأسرة على الشراكة والعدالة.