جدة - نرمين السيد - أكد المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص لشؤون المناخ جون كيرى، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المقرر عقده فى نوفمبر القادم يمكن أن يساعد فى الوصول إلى حلول لأزمة المناخ، محذرا "بأننا إذا لم نستجب لجهود مكافحة التغيرات المناخية فإن الأمر سيكون أكثر تكلفة".





وأضاف أن هناك دولا إفريقية عديدة تتأثر بشدة جراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هناك 15 مليون شخص فى العالم يموتون سنويا جراء انبعاثات الغازات وغياب جودة الحياة. وأوضح إن جميع مشكلات التغيرات المناخية من صنع الإنسان ويجب أن يكون هناك حلول لها من الجميع، مشددا على أهمية خفض انبعاثات الغازات. وطالب كيرى:" علينا اتخاذ المزيد من القرارات الهامة لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية ". ولفت كيرى إلى أن العالم سوف يصل إلى "اقتصاد كربونى" منخفض، وعلينا العمل سويا خلال الفترة المقبلة لإيجاد التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة تغيرات المناخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جون كيرى: مؤتمر شرم الشيخ يساهم فى الوصول لحلول لأزمة المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.