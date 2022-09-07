المشاط: يجب حشد المزيد من الموارد لدعم العمل المناخى فى القارة الإفريقية

وأوضحت المشاط فى كلمته بافتتاح المنتدى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن المنتدى سيشهد مناقشة أهم القضايا حيث تركز جلسات النقاش وورش العمل على الأولويات التنموية بشكل عام واستدامة الموارد.
وأضافت أن النسخة الأولى من المؤتمر كانت بمثابة دليل على مدار عام أكدت على أهمية التعاون بين الأطراف ذات الصلة، وضرورة حشد المزيد من الموارد لدعم العمل المناخى فى القارة الإفريقية.
وتابعت أن المؤتمر سيركز على أهمية توفيرمصادر التمويل العادل التى تدعم جهود الدول لإعادة البناء، وبحث آليات مبادلة الديون.
ومن المقرر أن يتضمن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهى:
كما تضم أجندة فعاليات المنتدى 7 ورش عمل خلال ايام المنتدى، يضم اليوم الأول ورشتى عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخى، والأمن الغذائى والزراعة فى ظل التغيرات المناخية، فى حين يضم اليوم الثانى للمنتدى اربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، الاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية فى إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخى، مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ويضم اليوم الاخير للمنتدى واحدة عن التمكين الاقتصادى للمرأة فى أجندة العمل المناخى.
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