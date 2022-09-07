قرار غير مسبوق.. الأعلى للإعلام يلزم «Netflix» و«ديزني» بتراخيص وقواعد تنظيمية: «الحفاظ على أعراف وقيم الدولة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل «Netflix» و«ديزني».

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان عاجل منذ قليل، إنَّ هذه التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

وتابع بيان المجلس الأعلى للإعلام، أنَّ أعداد المشتركين بهذه المنصات في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة.