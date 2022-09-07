”معلومات الوزراء”: أغلب شعوب العالم تؤيد تحرك حكوماتها الآن لمواجهة مشكلة التغيرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث نتائج استطلاع للرأي، حيث أظهر أن 39٪ من المبحوثين في 31 دولة حول العالم يرون أن بلادهم لديها خطط واضحة لمواجهة التغيرات المناخية، وجاءت هذه النسبة مرتفعة بين مبحوثي الصين (82٪)، يليها كل من السعودية (67٪)، والهند (65٪).

وأوضح المركز أن استطلاع الرأي، الذي أجرته شركة "ابسوس" في 31 دولة عبر الإنترنت على عينة من 23577 بالغًا، أوضح أن 68٪ منهم رأوا ضرورة أن تتحرك الحكومات الآن لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر الأجيال القادمة.

واعتقد 3 من كل 4 مبحوثين في الدول محل الاستطلاع أن مواجهة التغيرات المناخية هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والشركات والأفراد، وأعطوا نسبا متقاربة لكل منهم، حيث اعتقد 77٪ أنها مسؤولية الحكومة، و76٪ أنها مسئولية الشركات، فيما يرى 74٪ أنها مسئولية الأفراد.

وألقت النتائج الضوء على ضرورة تحمل قطاعات بعينها مسؤولية أكبر في تقليل مساهمتها في تغير المناخ، وبسؤال المبحوثين عن ماهية هذه الشركات، جاءت شركات الطاقة (82٪) في المقدمة، تليها شركات صناعة السيارات (80٪)، ثم شركات الطيران (77٪)، ومقدمي خدمات النقل العام (77٪).