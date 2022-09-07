إجراء مهم من «تعليم القاهرة» بشأن الأنشطة المدرسية فى العام الجديد

جدة - نرمين السيد - عقد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع مديرى عموما الإدارات التعليمية وموجهى الاوائل بالمديرية ومديرى الخدمات التربوية بالإدارات التعليمية، لمناقشة تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد 2022 - 2023، الذى ينطلق فى الأول من أكتوبر المقبل.





ووفقا لبيان صادر اليوم، اليوم الأربعاء، أكد مدير المديرية على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسى فى كل المجالات الرياضية والفنية والثقافية، بهدف خلق جيد جديد من الطلاب المبدعين واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية وتعزيز القيم الأخلاقية الهادفة.

وبناء على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه مدير المديرية بأن يبدأ العام الدراسى الجديد بداية قوية، من خلال تخصيص يوم نشاط لكل صف دراسى لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعى بالتناوب فى ضوء ظروف كل مدرسة، وتوفير الموارد المتاحة، مؤكدا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

وخلال الاجتماع وجه محمد عطية بتنفيذ مسابقات فنية حول التغيرات المناخية، وتوظيف الأنشطة للتوعية بقضية التغيرات المناخية من خلال تقديم مشروعات ورسومات فنية للطلاب تعبر عن التغيرات المناخية؛ استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام 2022 خلال الفترة من 7-18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد عطية على مديرى عموم الإدارات التعليمية، متابعة سحب الكتب من المخازن و التوريدات، والانتهاء من الصيانة فى المدارس و المتابعة بصفة دورية على المدارس للانتهاء من الصيانة وإزالة الرواكد والتأكد من الوصلات الكهربائية بطريقة آمنة وسليمة داخل المدارس، ودهان جميع أسوار المدارس.

ووجه مدير المديرية بالتعاون التام مع رؤساء الأحياء لنظافة الإطار الخارجى للمدارس و التعاون مع مأمور القسم لإزالة الإشغالات و المخالفات امام المدارس حرصا على سلامة الطلاب.

وأكد على أهمية عمل حقائب تدريبية لتنمية القيم السلوكية للطلاب، من خلال ملصقات وإرشادات توعية للطلاب على جدران المدراس، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين المعلم والطالب، وكذلك عمل نموذج مسرحى يعبر عن البعد عن الفساد وكيفية البعد عن النماذج الفاسدة؛ بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين وتنمية مهاراتهم.

حضر الاجتماع منال شاهين، مدير عام الشؤون المالية بالمديرية، ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، منال طاهر، مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية وعدد من قيادات المديرية.