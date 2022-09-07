بـ4 شروط.. التعليم تطلق مسابقة «التميز المهنى»

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الخطاب إنه فى إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطوير منظومة التعليم المصرى بصفة عامة، والمعلمين بصفة خاصة، واهتمامها بتحفيز العنصر البشرى بالمنظومة التعليمية، وبالإشارة إلى ذلك تعتزم الوزارة إطلاق مسابقة "التميز المهنى لمعلميها، وتقوم كل مديرية بترشيح 5 من المعلمين المتميزين ممن تتوفر لديهم الشروط الآتية:

- أن يكون لدى المعلم نشاط إبداعى ملموس من خلال المبادرات والبرامج المميزة وأثرها على أداء المدرسة بشكل عام والطلاب بشكل خاص.

- أن يكون لدى المعلم دور مجتمعى فعال من خلال الأعمال التطوعية التى شارك فى تننظيمها أو تنفيذها ومدى أثرها على المجتمع.

- أن يمتلك المعلم شخصية قيادية مؤثرة فى من حوله.

- أن يمتلك المعلم قصة ملهمة للمعلمين والطلاب.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بموافاتها بكشف المرشحين من المعلمين، مرفق به السيرة الذاتية، مدعومة بالوثائق لكل معلم، فى موعد أقصاه الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.