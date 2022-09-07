وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

جدة - نرمين السيد - وتضم أجندة فعاليات المنتدى 7 ورش عمل خلال أيام المنتدى، يضم اليوم الأول ورشتى عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخى، والأمن الغذائى والزراعة فى ظل التغيرات المناخية، فى حين يضم اليوم الثانى للمنتدى اربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، الاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية فى إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخى، مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ويضم اليوم الاخير للمنتدى واحدة عن التمكين الاقتصادى للمرأة فى أجندة العمل المناخى.



ومن المقرر أيضا أن تعقد 3 موائد مستديرة، اثنان منهما يستعرضان المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى" محور الارتباط بين المشروعات الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز التمويلات التنموية والفرص الاستثمارية فى المشروعات بهذه القطاعات الحيوية، وهو البرنامج الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع وزارة البيئة خلال يوليو الماضى، فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما تعقد مائدة مستديرة أخرى حول الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى لتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة فى ضوء الاستعدادات لقمة المناخ.