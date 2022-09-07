الرئيس السيسى يشهد انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولى الإنمائى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - ونقدم بثا مباشرا لفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى من خلال قناة "إكسترا نيوز".

ومن المقرر أن يتضمن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهى:

سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية فى قارة إفريقيا، الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخى، آليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، الطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخى المبتكر، واخيرا الاستثمار فى البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.

كما تضم أجندة فعاليات المنتدى 7 ورش عمل خلال ايام المنتدى، يضم اليوم الأول ورشتى عمل عن الابتكار لتحفيز العمل المناخى، والأمن الغذائى والزراعة فى ظل التغيرات المناخية، فى حين يضم اليوم الثانى للمنتدى اربع ورش عمل عن آليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، الاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية فى إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخى، مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ويضم اليوم الاخير للمنتدى واحدة عن التمكين الاقتصادى للمرأة فى أجندة العمل المناخى.

ومن المقرر أيضا أن تعقد 3 موائد مستديرة، اثنان منهما يستعرضان المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى" محور الارتباط بين المشروعات الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز التمويلات التنموية والفرص الاستثمارية فى المشروعات بهذه القطاعات الحيوية، وهو البرنامج الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق مع وزارة البيئة خلال يوليو الماضى، فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما تعقد مائدة مستديرة أخرى حول الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى لتحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة فى ضوء الاستعدادات لقمة المناخ.

ويأتى ذلك فى إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر فى قارة إفريقيا، وتحفيز العمل المناخى، وحشد جهود المجتمع الدولى نحو تمويل المناخ فى القارة، كما تعقد لأول مرة فى النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.