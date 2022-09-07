مجلس الوزراء يهنئ مزارعى مصر بالذكرى السبعين لـ«عيد الفلاح»

جدة - نرمين السيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى افتتاح مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبدالرحمن، بمحافظة مطروح، وأكد أن هذا المشروع يمثل نموذجاً رائعاً للشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.





وأضاف مدبولى أن المجمع الخدمى مصمم وفق أحدث النماذج التى يمكن أن تكون عليها المجمعات الخدمية، حيث لا يضم فقط مجمعاً للخدمات الحكومية، بل يشمل كذلك مجمع الخدمات الاجتماعية، والوحدة المحلية، وورش الصناعات اليدوية التى يتميز بها أهالى مطروح.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمستشفى العلمين النموذجى بمدينة العلمين بمحافظة مطروح؛ لافتتاح وحدتى الرنين المغناطيسى وقسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، وكذا تفقده للأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أهمية المستشفى كصرح طبيّ يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطنى وزائرى محافظة مطروح.

كما استعرض رئيس الوزراء نتائج زيارته أمس إلى محافظة الفيوم لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية قلهانة، وغيرها من المشروعات، الخدمية والتنموية، مؤكداً أن الزيارة تأتى فى إطار حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق، الذى يغير حياة المصريين فى مختلف ربوع الوطن، والعمل على دفع الجهود وسير العمل فى الأعمال المتعلقة به، لإتمامها وفق البرامج الزمنية المقررة.

كما وجه رئيس الوزراء، وزيرى التخطيط والنقل، بتوفير المخصصات المالية اللازمة؛ لتطوير شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة، حيث إنه من الملاحظ أن محافظة الفيوم تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بالطرق الداخلية.

وخلال الاجتماع، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة لفلاحى ومزارعى مصر بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الفلاح الذى يحل فى التاسع من سبتمبر، مؤكداً تقدير الدولة البالغ للفلاح المصرى الأصيل، وتثمين دوره المهم فى تحقيق الأمن الغذائى.

كما تم التأكيد على استمرار الحكومة فى تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح المصرى، لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعى، والارتقاء بمستوى معيشة المزارع، لافتاً فى هذا الصدد إلى ما تم إصداره فى الاجتماع السابق بشأن اعتماد السعر الاسترشادى للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.