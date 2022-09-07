البابا تواضروس يرأس صلاة الجنازة على جثمان الأنبا إيساك بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بدات منذ قليل صلوات الجنازة على جثمان الأنبا إيساك برئاسة البابا تواضروس الثانى، عقب الانتهاء من القداس الإلهى الذى أقيم فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور جثمان نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى.





وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، وشاركه صاحبا النيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لتورنتو بكندا، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء رهبان دير القديس مكاريوس السكندرى، وكهنة من الإسكندرية والبحيرة. وتوفى نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام أمس عن عمر بلغ 85 سنة وحياة رهبانية امتدت لـ 59 عاما.

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