”القوى العاملة ”: بروتوكول تعاون في مجال التدريب والتشغيل بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة ، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الإسراء لتنمية المجتمع بدمنهور فى مجال التدريب والتشغيل للشباب ، في إطار الجهود التى تبذلها الوزارة في مجال التطوير والتدريب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب ، من خلال مركز تدريب حوش عيسى فى مجال التفصيل والحياكة ، والتطوير الآلى ، وصيانة الدش والمحمول ، والحاسب الالى ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، والتبريد والتكييف ، والطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل لهم .

وأضاف مدير المديرية ، ان البروتوكول الموقع يهدف لتدريب 500 شاب وفتاة للتدريب والتشغيل في المجالات المشار إليها ، ويتم التدريب بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، مع التنسيق مع الجمعية لوضع البرامج التدريبية الملائمة .