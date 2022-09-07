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”القوى العاملة ”: بروتوكول تعاون في مجال التدريب والتشغيل بالبحيرة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة ، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الإسراء لتنمية المجتمع بدمنهور فى مجال التدريب والتشغيل للشباب ، في إطار الجهود التى تبذلها الوزارة في مجال التطوير والتدريب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب ، من خلال مركز تدريب حوش عيسى فى مجال التفصيل والحياكة ، والتطوير الآلى ، وصيانة الدش والمحمول ، والحاسب الالى ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، والتبريد والتكييف ، والطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل لهم .

وأضاف مدير المديرية ، ان البروتوكول الموقع يهدف لتدريب 500 شاب وفتاة للتدريب والتشغيل في المجالات المشار إليها ، ويتم التدريب بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، مع التنسيق مع الجمعية لوضع البرامج التدريبية الملائمة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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