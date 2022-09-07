شكرى: حرص مصري على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر Cop27 في جلسة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في إطار منتدى مصر للتعاون الدولي EgyptICF.

وأكد شكري على اقتناع مصر الكامل بضرورة التعاون بين كافة الأطراف، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل نجاح عمل المناخ.

كما استعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول سبل حشد تمويل المناخ اللازم بهدف تنفيذ تعهدات المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بتمويل اجراءات التكيُف وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.