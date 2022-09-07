جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم تدريبات عملية لطلابها لتأهيلهم لسوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول تأهيل الجامعة طلابها لسوق العمل من خلال توفير التدريبات التطبيقية الصيفية، وذلك في إطار سعى الجامعة إلى تعزيز قدرات ومهارات طلابها وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال توفير بيئة تعليمية مُبتكرة وتعليم تكنولوجي مُتميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني.

ولفت التقرير إلى حرص الجامعة علي توسيع قاعدة التعاون وعقد بروتوكولات وشراكات مع الهيئات المختلفة لتبادل الخبرات وتسهيل تدريب الطلاب مما يُسهم فى تخريج كوادر تكنولوجية متميزة ومحترفة تُلبى احتياجات المشروعات القومية والتنموية بمصر.

وأوضح التقرير أنه تم تنظيم العديد من الزيارات الميدانية التطبيقية الصيفية بالعديد من المؤسسات والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى التدريبات الفردية الإضافية للطلاب ،تحت إشراف د. محمود سالم عميد الكلية، ود. خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، ود. عبدالعظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب،حيث تم تدريب طلاب برنامج ميكاترونكس بالعديد من الجهات منها: (شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ترسانة الإسكندرية، هيئة الإنتاج الحربي بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، الهيئة العربية للتصنيع بمصنع الطائرات، الغزل والنسيج بالمحلة، مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، شركة تلس الإسبانية، مجمع عمال مصر، بيدو، مجموعة العربي للتجارة والصناعة، وغيرها).

كما تم تدريب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس بعدد من مراكز صيانة السيارات والورش الحديثة منها المركز الكوري، ايليت شيفروليه، مركز التوكيلات المصرية لميكانيكا السيارات، طيبة للمعدات الثقيلة، تشك بوينت، ITI Egypt، وترسانة الإسكندرية.

كما تم تنظيم زيارات تدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها: محطة بنبان للطاقة الشمسية، تربل إم للطاقة المتجددة، اكسيس ايجيبت سولار للتشغيل والصيانة، المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة "المقاولون العرب"، الغزل والنسيج بالمحلة، وغيرها، أما عن طلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات فتم تدريبهم بالعديد من الهيئات منها: الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم بيدو، ترسانة الإسكندرية، مجمع عمال مصر،هيئة الإنتاج الحربي "مركز نظم المعلومات والحواسب، شركة بنها لصناعة الإلكترونيات، تدريب ITI Egypt وغيرها.

فضلًا عن تدريب طلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بعدد من الجهات الطبية منها: مؤسسة مصر للأطراف الصناعية، شركة قدرة، مستشفى العربي، كلية الطب ببنها وطنطا، ميديكال هوم، ايجى فكس ميديكال، الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية، مؤسسة شلل الأطفال، والإدارة الصحية بطما.

ومن جانبه، أكد د. عربي كشك ان الجامعة وفّرت 1893 فرصة تدريبية صيفية للطلاب بجميع البرامج التكنولوجية بواقع فرصتين تدريبيتين لكل طالب، وتم إعداد خطط وبرامج تدريبية مع وجود متابعة مستمرة للطلاب خلال التدريب.

وأضاف رئيس الجامعة أن التدريب يهدف إلى الإحتكاك بسوق العمل وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية بالإضافة إلى اكتساب الطلاب للمهارات والخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومُتطلبات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن نقل رؤية جهات التدريب المختلفة وتوصياتهم لتطوير وتحسين مهارات الطلاب في مختلف المجالات.