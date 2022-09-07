وزير النقل: نسابق الزمن لاستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء، مع اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، وعدد من رؤساء شركات العبارات والتوكيلات الملاحيه التابعة لوزارة النقل، وممثلى عدد من الترسانات البحرية.





جاء ذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بنتائج اللجنة المشكله لبحث آلية توفير سفن لبناء أسطول تجارى بحرى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجارى المصرى.

واستعرض الوزير، الموقف الحالى للأسطول المصرى، وإجمالى عدد السفن التى ترفع العلم المصرى العاملة فى رحلات دولية ساحلية، وأنواع تلك السفن، وأهم الشركات المالكة لها، والآليات والمقترحات الخاصة بزيادة عدد السفن، التى ترفع العلم المصرى والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلى والعالمى، لما له من خبرة فى هذا المجال، بالإضافة إلى الخطوات الحالية الخاصة بتطوير الترسانات البحرية، بما يمكنها من بناء السفن التجارية وإصلاحها وعمل العمرات اللازمه لها بأفضل المقاييس العالمية.

وقال وزير النقل -خلال الاجتماع- إننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى المصرى؛ للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية، والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا، ثم تتجه لأوروبا، وخطوط أخرى لشرق أفريقيا.

وأضاف أن استراتيجية النقل البحرى المصرى، تهدف إلى تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية، والتى تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى، بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.

وتابع أننا نستهدف دعم الأسطول التجارى البحرى، بعدد من سفن البضائع متعددة الأغراض والحاويات، وكذلك دراسة تطوير شركات الملاحة القائمة، التى ترفع سفنها العلم المصرى، والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة مثل شركة القاهرة للعبارات (وزارة النقل).

ونوه بأنه جار اتخاذ اللازم للتوسع فى حجم الأسطول البحرى، وبناء سفينتين جديدتين.

ولفت إلى أن الشركة حاليا تنسق مع كبار المستثمرين للمشاركة فى توفير سفن لنقل البضائع، وبذلك يمكن للشركة تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانى الإفريقية، وتطوير شركة الجسر العربى (وزارة النقل)، حيث إنه جار بحث زيادة قدراتها وإمكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء (شاركة مشتركة بين مصر – العراق – الأردن) من حيث شراء إستئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات التجارة البينية مع الدول العربية وتطوير شركة الملاحة الوطنية.

وأورد أن الشركة وضعت خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلا عن إحدى السفن المتقادمة، وجارٍ العمل على إحلال باقى الأسطول المتقادم.

ونوه الوزير باتخاذ الإجراءات كافة، التى تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الاستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى، من خلال منحهم حوافز فى إطار نجاح هذه التجربة عالميا فى بعض الدول مثل (ألمانيا – الصين –.....)، التى تمكنت من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الاستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم الوطنى، وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة فى الملاحة البحرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى، وفتح أسواق جديدة حيث يستتبع ذلك زيادة حجم الطلب على النقل البحرى وبالتالى تحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل.