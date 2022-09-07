أبرزها Netflix وديزنى- قرار جديد من الأعلى للإعلام بشأن المنصات التلفزيونية

جدة - نرمين السيد - وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع، ومن الجدير بالذكر أن أعداد المشتركين فى مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة.

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