عاجل- الرئيس السيسى يحضر منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

جدة - نرمين السيد -
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن المنتدى يتضمن عددا من المحاور الرئيسية فى اطار حشد الموارد والتمويل لاجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة فى هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى فى المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.
كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار فى مصر تمهيدا لطرحها فى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلى المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والفكر.
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