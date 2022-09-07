الرعاية الصحية تبحث التعاون مع «أسترازينيكا» فى تطبيق المنشآت الخضراء

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور حاتم الوردانى، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الوطنيين من القطاع الصحى الخاص، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





واستعرض اللقاء، إنجازات أنشطة وبروتوكولات التعاون التى تمت بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أسترازينيكا مصر، ومدى الإنجاز الذى تم تحقيقه، ومنها فى مجالات تدريب مقدمى الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بمجالات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والأمراض المزمنة، إلى جانب التعاون فى تدريب المختصين بإدارة الإمداد بالهيئة وما يماثلها فى المحافظات على إدارة سلاسل الإمداد، وتوفير منح تدريبية وتعليمية لهم، فضلا عن المساهمة فى تطويع النظم الإلكترونية المميكنة لرفع كفاءة وجودة الأداء بإدارة الإمداد، ودعم منظومة العلاج الدوائى.





وناقش اللقاء، التعاون فى مجال تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء المستدامة (الصديقة للبيئة)، فى إطار مجهودات الهيئة لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى، لأول نموذج مستشفى خضراء فى مصر، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وفى إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية "مصر 2030"، والاتجاهات العالمية فى مجالات تنمية وتطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

وناقش اللقاء، استمرار التعاون بين الطرفين، لدعم جهود الدولة فى مشروع التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التعاون لتقديم فرص ومنح تدريبية وتعليمية جديدة للقوى البشرية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إلى جانب التعاون للتوعية والارتقاء بالصحة العامة للمنتفعين بتلك المحافظات.

وثمن الدكتور أحمد السبكى، التعاون مع شركة أسترازينيكا مصر، موجها إليهم خالص شكره وتقديره على دعمهم تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى مجالات التحول الرقمى للخدمات والتدريب والتعليم المستمر للقوى البشرية وتقديم أحدث العلاجات وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية المعمول بها دوليا، كركائز أساسية لمواكبة التطور الهائل فى أساليب العمل، مضيفا أن كل ذلك له مردود إيجابى فى تنمية مهارات العاملين، وضمان أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين، وزيادة قدرة الهيئة على التنافسية الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حاتم الوردانى، عن سعادته بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، متابعا: نسعى لمزيد من التعاون مع وزارة الصحة والسكان وكافة الهيئات الصحية فى ظل التطوير غير المسبوق فى القطاع الصحى المصرى، ولافتا إلى أنه ستشهد الفترة القادمة مزيد من الاستثمارات، وضخ رؤوس أموال فى قطاع الدواء، وتعزيز توطين صناعة الأدوية الحيوية والبيولوجية.

شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

ومن جانب شركة أسترازينيكا مصر، الدكتور محمد الأمين، عضو مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، والدكتورة دينا خليل، مدير الشئون الحكومية لشركة أسترازينيكا مصر.