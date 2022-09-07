«القوى العاملة» توقع بروتوكولا لتدريب وتشغيل 500 شاب وفتاة فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الإسراء لتنمية المجتمع بدمنهور، فى مجال التدريب والتشغيل للشباب، فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة فى مجال التطوير والتدريب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.





وبدوره أوضح عثمان عبد الرسول، مدير مديرية القوى العاملة فى البحيرة، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب، من خلال مركز تدريب حوش عيسى، فى مجال التفصيل والحياكة، والتطوير الآلى، وصيانة الدش والمحمول، والحاسب الالى، وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل لهم. وأضاف مدير المديرية، أن البروتوكول الموقع يهدف لتدريب 500 شاب وفتاة للتدريب والتشغيل فى المجالات المشار إليها، فى مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، مع التنسيق مع الجمعية لوضع البرامج التدريبية الملائمة.

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