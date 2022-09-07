التحويل بين المعاهد الأزهرية 2022/2023.. الشروط والآليات كلها من هنا

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شروط وآليات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2022/2023

رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من الطلبة والطالبات في التعليم الأزهري معرفة شروط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2022/2023، وأيضاً جميع الضوابط لكل المراحل التعليمية التي تكون لكل المحافظات، وهي من أكثر الأشياء الذي تم توفيرها لجميع أولياء الأمور والطلاب.

لابد أن يتوجه ولي أمر الطالب للمعهد المقيد فيه، وهذا لطلب اسم المستخدم وكلمة المرور التي تخص الطالب.

يقوم ولي الأمر بتسجيل دخوله على بوابة الأزهر الإلكتروني، وهذا عن طريق وضع اسم المستخدم وكلمة مرور الطالب.

والعمل على تحرير طلب التحويل الإلكتروني ومراجعة بيانات الطلب عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

وطلب التحويل إلى المعهد المحول منه الطالب لإظهار الرأي إلكترونياً بمعرفة شيخ المعهد، والحصول على الموافقة في حالة قبول التحويل وكتابة السبب في حالة الرفض.

في حالة قبول الطلب المقدم من ولي الأمر، ويتم تحويل الطلب إلكترونياً إلى المعهد المحول له الطالب للحصول على الرأس بمعرفة شيخ المعهد.

وأخيراً يطبع ولي الأمر نسختين من طلب التحويل المقدم إلكترونياً، وبعد هذا يتم سحب الملف والتقديم للمعهد المحول له.