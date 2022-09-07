أماكن سقوط الأمطار اليوم.. هتكون خفيفة على السواحل والأرصاد أعلنتها

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أماكن سقوط الأمطار اليوم تكشفها الأرصاد الجوية

رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالكشف عن حدوث تكاثر للسحب المنخفضة من ساعات الصباح الأولى، ويكون هذا على كل محافظات شمال البلاد وصولاً للقاهرة، ويريد الجميع معرفة درجات الحرارة وأماكن سقوطها.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل إلى أنه يوجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، وهذا يكون بدءاً من السواحل الشمالية للبلاد ومرسى مطروح والسلوم وتصل لأماكن متفرقة من محافظات الوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية القادمة من مسطح البحر المتوسط.

وتظهر الكثير من الاضطرابات في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج فيها يتراوح ما بين 2 لـ 3 أمتار، وتم إصدار الكثير من التحذيرات لكل المحافظات الساحلية بضرورة اتخاذ اللازم تجاه المصطافين على الشواطئ المفتوحة، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج، وللحرص على سلامتهم.