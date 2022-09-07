انت الان تتابع خبر شروط مسابقة التميز المهني.. وزير التعليم يكشفها لكل المعلمين والان مع التفاصيل

وزير التعليم يعلن شروط مسابقة التميز المهني

يكون عند المعلم نشاط إبداعي ملموس عن طريق المبادرات والبرامج المميزة، وأقرها على أداء المدرسة بشكل عام وجميع الطلاب بشكل خاص.

ويكون المعلم عنده دور مجتمعي بشكل فعال عن طريق الأعمال التطوعية والتي شارك فيها المعلم ونظمها أو نفذها ومدى أثرها على المجتمع.

ويكون المعلم لديه شخصية قيادية مؤثرة على كل من حوله.

لدي المعلم قصة ملهمة لكلاً المعلمين والطلاب.

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار حول إطلاق مسابقة التميز المهني لكل المعلمين التابعين إلى وزارة التربية والتعليم، ويأتي هذا في إطار سعي الوزارة وراء تطوير منظومة التعليم المصري بشكل عام والمعلمين بشكل خاص واهتمامها بتحفيز العنصر البشري في المنظومة التعليمية.

وحرص وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي على الشديد على أهمية أن يتم موافاة الوزراء يكشف المرشحين من المعلمين، ويكون مرفق معه السيرة الذاتية لكل معلم مدعومة بالوثائقي موعد أقصاه الخميس 15 سبتمبر 2022.