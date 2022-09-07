انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان تعلن عن استمرار مهرجان حجز أراضي “بيت الوطن ” للمصريين بالخارج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن زيادة عدد قطع الأراضي، فيما يتعلق بالمرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”.

وأوضح الجزار خلال لقائه بمجموعة عمل مشروع بيت الوطن، أن هناك زيادة في الإقبال من قبل المصريين بالخارج للحصول على قطعة أرض في مشروع بيت الوطن، وذلك تبين من خلال ارتفاع التحويلات الواردة حتى تاريخ الأيام القليلة الماضية ، الأمر الذي جعل الوزارة تعلن عن زيادة عدد قطع الأراضي في ذلك المشروع.

وطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من المجموعة التي تعمل على المشروع أهمية التواصل مع الحاجزين، وسرعة الرد على استفساراتهم والعمل على حل مشاكلهم.