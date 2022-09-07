انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور -إصابة أكثر من 24 شخص في حادث مروع بـ”السويس” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 25 شخصي بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصام وقع صباح اليوم، الأربعاء ، بين تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق ” السخنة” في نطاق محافظة السويس.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة السويس بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.