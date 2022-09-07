انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022: حر نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح خلال ساعات المساء مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.