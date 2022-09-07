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عمر شويل - جدة “اليكـــم” حالات الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل للموظفين باستثناء العطلات الرسمية كشفت الحكومة المصرية رسميا عن كافة التفاصيل الخاصة بالإجازات الخاصة والسنوية، وهي الاجازات التي التي يمكن ان يحصل عليها جميع الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية، وهي الاجازات التي يمكن ان يتم الحصول عليها بأجر كامل غير الإجازات المرضية والاعتيادية، وفي هذا الصدد فقد شرع القانون بعض المواد التي جاءت في قانون الخدمة المدنية التي تتعلق بالإجازة السنوية والخاصة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور حالات الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل للموظفين باستثناء العطلات الرسمية.

الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل للموظفين باستثناء العطلات الرسمية

وبناء على ما جاء في نص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فقد اشارت الى أن الموظفين والعاملين بالدولة يحق لهم الحصول على إجازة من خلال الحصول على آجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وهي الجارات التي جاءت تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد اكد القانون انه يمكن ان يتم تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولكن مقابل ان يتم منحه أجرا مماثلاً مضافاً إلى أجره المستحق أو إجازة عوضاً عنها.

حالات الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل

وقد جاءت اهم حالات الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل على النحو التالي.

يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا، على ان يكون ذلك لمدة مرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

كما يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدي الحصول على إجازة يحدد مدتها المجلس الطبي المختص.

كما يمكن ان يحصل الموظف الذي يصاب أثناء العمل، على إجازة رسمية وذلك للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

تحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية

وقد صرح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان قانون الخدمة المدنية المعتمد رسميا جاء يتضمن بعض الشروط والتي تتضمن تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته، والعمل على توزيع حالات العمل بناء على ما كاس في المصلحة العامة، وقد اكد القانون انه يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.