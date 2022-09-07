نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي أسباب ارسال وزارة التموين 8 ملايين رسالة موبايل لهذه البطاقات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف علي أسباب ارسال وزارة التموين 8 ملايين رسالة موبايل لهذه البطاقات 2022 شهدت الساعات الأخيرة تصريحات هامة جاءت من جانب وزارة والتجارة الداخلية والتي قامت بأرسال ما يصل الى حوالي 7 ملايين و657 ألف رسالة محمول، والتي يتم ارسالها لأصحاب البطاقات المستحقة للدعم الإضافي، وذلك بواقع 100 جنيه لكل أسرة مقيدة على بطاقة التموين، وقد كشفت وزارة التموين عن السبب الخاص بأرسال هذه الرسائل ضمن مجموعة من القرارات الحكومية التي تم الإعلان عنها متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسباب ارسال وزارة التموين 8 ملايين رسالة موبايل لهذه البطاقات.

أسباب ارسال وزارة التموين 8 ملايين رسالة موبايل لهذه البطاقات

وقد اشارت وزارة التموين رسميا أنه يتم اداء ذلك الأجراء من قبل وزارة التموين في اطار العمل على تأكيد أهمية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة المحمول، وذلك بناء على ما جاء في قرار رسمي من قبل وزير التموين الدكتور علي مصيلحي خلال الفترة الاخير بضرورة تسجيل رقم هاتف مسجل بنفس البيانات الخاصة بصاحب بطاقة التموين، ضمن قرارات تسجيل وتحديث البيانات الخاصة بالمواطنين لكي يتم الاستفادة من الخدمات التي تقدم للفئات المستفيدة من الدعم التمويني والتعليم الى قاعدة البيانات في الوزارة رسميا.

وزارة التموين ترسل رسالة موبايل لهذه البطاقات

وقد شهدت الساعات الأخيرة ارسال رسائل نصية الى ارقام الهاتف الخاصة بالمستفيدين من الدعم التمويني في مصر ضمن بعض الفئات، وذلك بالنسبة الأشخاص المستفيدين من الدعم الإضافي الذي قد تم تطبيقه للمستفيدين بداية من شهر سبتمبر الجاري.

الدعم الإضافي لبطاقات التموين

وقد اعلنت وزارة التموين ارسال رسالة من خلال بون صرف الخبز، وذلك خلال يوم الخميس الماضي، لكي يتم العمل على اخبار كافة الأسر المستحقة بقيمة الدعم الإضافي، وهو الدعم الذي جاء بواقع 7 ملايين و657 ألف أسرة، أما البطاقة التي تضم أسرتين إلى 3 أسر، سيتم صرف دعم إضافي مقداره 200 جنيه وعددها يصل إلى 332 ألف و428 بطاقة، وقد اشارت الوزارة الى ان البطاقة لأكثر من 3 أسر يضاف إليها 300 جنيه وعدد هذه البطاقات 926 بطاقة، وذلك في اطار تنفيذ التوجيهات التي ادلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر متواصلة.