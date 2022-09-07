انت الان تتابع خبر عاجل – رابط نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2022، خلال الساعات القادمة من اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022.

وأكدت مشيخة الأزهر الشريف أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2022 بعد اعتمادها مباشرة، خاصة بعد انتهاء عمليات الرصد وتجميع الدرجات خلال الأيام الماضية.

وأشارت المشيخة أن أعمال التصحيح والرصد تمت في 9 مقرات وهي القاهرة – القليوبية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ- البحيرة – الشرقية – الدقهلية – الجيزة، موضحة أن عدد الطلاب الذي أدوا امتحانات الدور الثاني بغ عددهم 61278 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2022:

يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي على مستوي أنحاء جمهورية مصر العربية معرفة النتيجة عن طريق الضغط هنا