انت الان تتابع خبر عاجل – نيفين القباج تفاجئ أصحاب المعاشات بصرف هذه الأموال لهم – دور في حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي في صرف معاشات شهر سبتمبر الجاري لمن تخلف من المستنفدين عن المواعيد الرسمية التي تم تحديدها مسبقاً.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن يمكن لأصحاب المعاشات الذين تخلفوا عن المواعيد الرسمية التوجه إلي منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في ربوع الجمهورية للحصول على مستحقاتهم الشهرية بكل سهولة ويسر.

وأشارت وزارة التضامن أن هناك لجان ميدانية تقوم بمساعدة أصحاب المعاشات في الحصول على أموالهم بالإضافة إلي غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الصرف على جميع أنحاء الجمهورية، مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.