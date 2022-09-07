رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع رئيس شركة أسترازينيكا مصر لتطبيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع رئيس شركة أسترازينيكا مصر لدعم جهود الدولة في مشروع التأمين الصحي الشامل وتدريب مقدمي الخدمة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن إنجازات أنشطة وبروتوكولات التعاون مع أسترازينيكا مصر لدعم تنفيذ استراتيجية الهيئة بمجالات تدريب مقدمي الخدمة والتحول الرقمي للخدمات وإدارة سلاسل الإمداد وتقديم أحدث العلاجات لأصحاب الأمراض المزمنة .. وزيادة قدرتها على التنافسية الدولية

رئيس شركة أسترازينيكا مصر: نسعى لمزيد من التعاون مع وزارة الصحة وكافة الهيئات الصحية في ظل التطوير غير المسبوق في القطاع الصحي المصري

رئيس شركة أسترازينيكا مصر: الفترة القادمة ستشهد مزيد من الاستثمارات وضخ رؤوس أموال في قطاع الدواء وتعزيز توطين صناعة الأدوية الحيوية والبيولوجية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الوطنيين من القطاع الصحي الخاص، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، إنجازات أنشطة وبروتوكولات التعاون التي تمت بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أسترازينيكا مصر، ومدى الإنجاز الذي تم تحقيقه، ومنها في مجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بمجالات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والأمراض المزمنة، إلى جانب التعاون في تدريب المختصين بإدارة الإمداد بالهيئة وما يماثلها في المحافظات على إدارة سلاسل الإمداد، وتوفير منح تدريبية وتعليمية لهم، فضلًا عن المساهمة في تطويع النظم الإلكترونية المميكنة لرفع كفاءة وجودة الأداء بإدارة الإمداد، ودعم منظومة العلاج الدوائي.

وناقش اللقاء، التعاون في مجال تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء المستدامة (الصديقة للبيئة)، في إطار مجهودات الهيئة لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي، لأول نموذج مستشفى خضراء في مصر، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤيتها المستقبلية <<مصر 2030>>، والاتجاهات العالمية في مجالات تنمية وتطوير منظومات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

وناقش اللقاء، استمرار التعاون بين الطرفين، لدعم جهود الدولة في مشروع التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التعاون لتقديم فرص ومنح تدريبية وتعليمية جديدة للقوى البشرية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التعاون للتوعية والارتقاء بالصحة العامة للمنتفعين بتلك المحافظات.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، التعاون مع شركة أسترازينيكا مصر، موجهًا إليهم خالص شكره وتقديره على دعمهم تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، في مجالات التحول الرقمي للخدمات والتدريب والتعليم المستمر للقوى البشرية وتقديم أحدث العلاجات وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية المعمول بها دوليًا، كركائز أساسية لمواكبة التطور الهائل في أساليب العمل، مضيفًا أن كل ذلك له مردود إيجابي في تنمية مهارات العاملين، وضمان أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين، وزيادة قدرة الهيئة على التنافسية الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حاتم الورداني، عن سعادته بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، متابعًا: نسعى لمزيد من التعاون مع وزارة الصحة والسكان وكافة الهيئات الصحية في ظل التطوير غير المسبوق في القطاع الصحي المصري، ولافتًا إلى أنه ستشهد الفترة القادمة مزيد من الاستثمارات، وضخ رؤوس أموال في قطاع الدواء، وتعزيز توطين صناعة الأدوية الحيوية والبيولوجية.

شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

ومن جانب شركة أسترازينيكا مصر، الدكتور محمد الأمين، عضو مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، والدكتورة دينا خليل، مدير الشئون الحكومية لشركة أسترازينيكا مصر.