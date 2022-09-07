جامعة الجلالة تعلن انضمامها لبرنامج AWS Academy التدريبي التابع لشركة أمازون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - أعلنت جامعة الجلالة عن انضمامها لبرنامج AWS Academy لتنفيذ دورات تدريبية لطلاب الجامعة، في عدة مجالات منها (الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، أمن المعلومات، وغيرها من المجالات التقنية)، مما سيُتيح حصول الطلاب على شهادات مُعتمدة دوليًا من شركة أمازون ويب سيرفسز (AWS)؛ لصقل وتعزيز مهاراتهم بما يتناسب مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أكد د. محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة حريصة على توسيع شراكتها مع جميع المؤسسات التعليمية والتكنولوجيا في جميع انحاء العالم، حيث تهدف إلى تخريج كوادر تعليمية مؤهلة لسوق العمل، من خلال مواكبة التطورات والمُتغيرات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل من مهارات تكنولوجية، تماشيًا مع التقدم التقني في مختلف المجالات العملية.

وأوضح د. محمد جابر عميد مجال علوم وهندسة الحاسب، أن الجامعة حريصة على اختيار برامجها الدراسية بعناية للتأكد من مواكبتها المعايير الدولية للدرجات العلمية المُماثلة عالميًا، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى برنامج AWS Academy يهدف إلى صقل مهارات الطلاب المُلتحقين بالدورات التدريبية الخاصة بها، وفتح فرص ومجالات العمل لهم محليًا وعالميًا.

من جانبها، أكدت د. عزة الشناوي مديرة القطاع العام لشركة أمازون ويب سيرفيسز بمصر، أن هذا الجهد يأتي بالتزامن مع تطلع الشركة إلى دعم بناء قدرات الشباب المصرى فى مجالات التكنولوجيا الناشئة لبناء قوة عاملة ذات جاهزية للمستقبل المُتقدم والتى تؤهلهم للعمل داخليًا وخارجيًا.

من جانبه، أكد السيد / هيرفيه جي إم مارشيه، مدير قطاع التعليم بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشركة أمازون ويب سيرفيسز، أن البرنامج يُزود الطلاب بالمهارات الفنية للحوسبة السحابية والمهن الداعمة وغيرها، موضحًا أن الشركة مُلتزمة بتأهيل الكوادر البشرية على النظام البيئي العالمي لتكنولوجيا المعلومات، كما يعمل البرنامج "AWS" على إعداد الطلاب ذات الخلفيات والمهارات المُتنوعة لبدء الوظائف السحابية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على إزالة الحواجز أمام التعليم وصياغة مسارات جديدة للطلاب لتطوير الخبرة السحابية، والحصول على شهادات AWS.