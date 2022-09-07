القوى العاملة تنظم ندوة توعية عن السلامة والصحة المهنية فى القليوبية

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وجاء فى بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أن إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، افتتحت الندوة، وأكدت أنه تم عقدها فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والتى تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، تلك المبادرة التى تهدف إلى توعية العاملين بالمنشآت بالمخاطر التى تقع أثناء العمل وكيفية مواجهتها، والحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية وحماية الجمهور.
وأضافت مدير المديرية إن الندوة تناولت عدة محاور ومنها: حماية العنصر البشرى من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، مع الحفاظ على مقومات العنصر المادى من التلف والضياع المتمثل فى المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، حرصا على نشر الأمن والأمان فى قلوب العاملين تزامنا مع عدم السماح بالإهمال، بمشاركة المحاضرين المهندسة داليا عبد الغنى شعلة، والكيميائية عزيزة عبد العزيز من العاملين بإدارة السلامة بالمديرية.
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