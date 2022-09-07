تقرير لـ «إكسترا نيوز» يوضح أهداف المشروع القومى لتبطين الترع

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" فى تقرير لها، اليوم الأربعاء، أهداف المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف، الذى يهدف لتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات الماضية، واستعادة القطاع التصميمى للترعة وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين.





كما يهدف المشروع لحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات. ومن فوائد المشروع أن زيادة سرعة المياه أدى لتقليل فترة الرى وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع. ومن أعمال مشروع تبطين الترع، تأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

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