جدة - نرمين السيد - وبدأت صلوات القداس الإلهى والتى يعقبها صلاة الجنازة، ويشارك فى الصلاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وعدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة البحيرة والإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول جثمان الأنبا إيساك إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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