انت الان تتابع خبر لمدة 12 ساعة كاملة – قطع المياه عن هذه المناطق بـ”بني سويف” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في بني سويف أنه عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق7 سبتمبر 2022 عن قرية بني عقبة مركز ببا .

وأوضحت مياه شرب القليوبية ، أنه سوف بتم قطع المياه لمدة12 ساعة كاملة بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الثامنة مساءاً من نفس اليوم ، بسبب أعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.