انت الان تتابع خبر اتفرج .. انهيار شريف عامر على الهواء.. ظهر لأول مرة بعد وفاة والده والان مع التفاصيل

انهيار شريف عامر على الهواء بسبب وفاة والده

رياض - احمد صلاح - ظهر لأول مرة الإعلامي شريف عامر بعد وفاة والده في حلقة اليوم من برنامج “يحدث في مصر”، وملامحه ظهر عليها الحزن الكبير على رحيل والده الذي مر عليه حوالي 41 يوماً.

وعبر شريف عامر عن حزنه الشديدة على وفاة والده الكاتب الصحفي منير عامر، وقال “41 وما مرواً منذ وفاة والدي، كنت متصور إني هبدأ بداية مختلفة، لكن لمع الخاطر في دماغي حالاً على الهواء إننا لازم تشتغل والحياة لازم تستمر، وأرجو إن الواحد يبقى عارف يستمر في شغله بالشكل الذي تتوقعونه وتتصورونه”.

وأشار شريف إلى أن هذه المرة تذكره بأول أيام تدريبه على الظهور أمام الشاشات والكاميرات، وقال “وإحنا بنتدرب على يد أستاذ كبير، اتقالنا كلمة مهمة جدا عمرى ما هنساها، لو أبوك أو أمك ماتوا ومبلغتناش اعتبر أبوك مماتش وتطلع على الهوا بشكل طبيعي، واليوم ده بيتكرر دلوقتي والدى مات وأنا مستمر زي ما أنا في الهوا وكأن شيئا لم يكن”.

ودخل في نوبة من البكاء قائلاً “الأصعب بعد الهواء بالنسبة لي، لأن والدي كان رجلاً قلوقاً جداً، لو عندك 18 أو 50 عاماً يطلب أقول له أنا فين في اللحظة دي، لو تتر البرنامج شغال ووالدي ووالدتي بيتفرجوا عليا ومتصلتش بيه بعد ما خرجت يقلب الدنيا.. النهاردة لن تتم هذه المكالمة، لكن أتمنى يكون راضيا وربنا يرحم الجميع”.