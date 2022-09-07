انت الان تتابع خبر الدعم الاستثنائي للبطاقات التموينية.. وزير التموين يعلن الأوراق المطلوبة للحصول عليه والان مع التفاصيل

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم الاستثنائي للبطاقات التموينية

رياض - احمد صلاح - قام وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بإصدار توجيه وزاري بتسهيل على أصحاب البطاقات التموينية، وهم ممن يحصلون على معاش تكافل وكرامة أو ممن يحملون الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وهم الذين لم يتم زيادة الدعم التمويني لهم لمدة 6 شهور بالرغم كمن استحقاقهم للدعم الاستثنائي.

وحرص وزير التموين على فتح باب التظلمات أمام هذه

صورة البطاقة التموينية.

صورة كارنية الخدمات المتكاملة.

بيان معاش تكافل وكرامة.

وقامت وزارة التموين بالبدء من أول شهر سبتمبر صرف المقررات الشهرية التي تشمل على الزيادة الاستثنائية لكل الفئات الأولى بالرعاية، وهم أصحاب البطاقات التموينية التي يصل عددهم 36 مليون مواطن مقيدين لحوالي 9 ملايين بطاقة.

الفئات من أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلوا على دعم استثنائي، وأيضاً إخطار مديريات التموين بكشوفهم، وهذا بعد تلقي التظلمات بالأوراق المطلوبة وهي: